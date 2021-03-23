Туктамышева заявила, что довольна организацией «пузыря» на ЧМ по фигурному катанию

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как организован быт у спортсменов в «пузыре» на чемпионате мира в Стокгольме.
Туктамышева заявила, что довольна организацией «пузыря» на ЧМ по фигурному катанию
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«На деле всё оказалось намного лучше. Почти не чувствуешь ничего, только маску постоянно носишь. На льду у нас есть специальные коробочки, куда складываешь вещи, чтобы не было контакта с тренером. Мы пробыли один день на карантине, нас достаточно быстро выпустили. У нас здесь есть игровые зоны — организаторы сделали максимально комфортное пребывание в отеле, чтобы нам было не скучно. Самая любимая моя часть здесь — столовая. Не потому что мы все любим покушать, а потому что в столовой огромные окна, которые сразу выходят на главную арену. Можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Это очень круто, я безумно довольна всей организацией», — заявила Туктамышева в интервью ФФККР.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 24 марта и завершится 28 марта.

Ранее почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев не исключил неожиданностей на ЧМ по фигурному катанию.

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