Писеев не исключил неожиданностей на ЧМ по фигурному катанию

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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился ожиданиями от старта чемпионата мира, который пройдёт в Стокгольме.
Писеев не исключил неожиданностей на ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Женское одиночное — вид номер один в фигурном катании. Наши так его подняли. Какие там сейчас четверные прыжки! Это космос. Другое дело, что на этом чемпионате многое будет зависеть от характера. Представьте себе «пузырь», некое одиночество, недостаток общения и замкнутость обстановки. Кто выдержит, проявит твёрдость и, повторюсь, характер, тот добьётся. Все три — Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева — могут побороться за высшие места. Какие у них программы! Прежде всего Аня Щербакова, Саша Трусова — удались бы им четверные. А Лиза Туктамышева здесь выигрывала чемпионат Европы 2015 года, если пойдут у неё коронные тройные аксели в короткой и произвольной… Наивно думать, что не будет конкуренции: японка Рика Кихира, американки. Я не исключаю и других неожиданностей. Пролетело два года — и вдруг выйдет на лёд великолепная неизвестная. Уверен, что в женском одиночном мы представлены прекрасно», — цитирует Писеева «Российская газета». 

Соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме стартуют 24 марта.

Ранее Арутюнян сравнил «пузырь» на ЧМ с аналогом на чемпионате США.

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