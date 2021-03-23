Сафонова не летела в Стокгольм одним чартерным рейсом со сборной России

Информация о том, что белорусская фигуристка Виктория Сафонова, исключённая из списка участниц из за позитивной пробы на COVID-19, летела в Стокгольм одним чартерным рейсом со сборной России, которую распространили ряд СМИ, не соответствует действительности.

«Фигуристка действительно летела к месту проведения из Москвы, как и некоторые другие иностранные спортсмены, тренирующиеся у российских специалистов, но не чартером, а обычным рейсом «Аэрофлота», — сообщил RT источник, близкий к белорусской команде.

Сообщается, что это был регулярный рейс, который вылетел из Шереметьева на час позже российского чартера.

Ранее бывший российский фигурист Сергей Воронов заявил, что Тарасова и Морозов не допускают панибратства в работе.