Бывший российский фигурист Сергей Воронов поделился эмоциями от дебюта на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме в качестве наставника.

«Мы же не чужие друг другу люди. С Максимом Траньковым давно дружим, а с тем же Вовой Морозовым я часто жил на турнирах в одном номере, когда мы вместе оказывались на соревнованиях. Понятно, что отношения тренер — спортсмен сложнее, должна быть какая-то субординация, но сразу замечу, что благодарен ребятам в этом плане», — сказал Воронков RT.

Также Воронов заявил, что Тарасова и Морозов не допускают панибратства в работе.

«Они отнеслись к моему появлению в группе очень профессионально. Не было никакого панибратства типа: «Эй, Серёга, пойди сюда, принеси то, сделай то». Было очень уважительное отношение — как к старшему товарищу, напарнику, человеку, помогающему идти к цели. И это стало для меня очень хорошим штрихом отношения Жени и Вовы к рабочему процессу», — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее Траньков рассказал, в каком состоянии подошли к ЧМ Тарасова и Морозов.