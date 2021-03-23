Воронов заявил, что Тарасова и Морозов не допускают панибратства в работе

Короткая ссылка
Бывший российский фигурист Сергей Воронов поделился эмоциями от дебюта на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме в качестве наставника.
Воронов заявил, что Тарасова и Морозов не допускают панибратства в работе
  • РИА Новости

«Мы же не чужие друг другу люди. С Максимом Траньковым давно дружим, а с тем же Вовой Морозовым я часто жил на турнирах в одном номере, когда мы вместе оказывались на соревнованиях. Понятно, что отношения тренер — спортсмен сложнее, должна быть какая-то субординация, но сразу замечу, что благодарен ребятам в этом плане», — сказал Воронков RT.

Также Воронов заявил, что Тарасова и Морозов не допускают панибратства в работе.

«Они отнеслись к моему появлению в группе очень профессионально. Не было никакого панибратства типа: «Эй, Серёга, пойди сюда, принеси то, сделай то». Было очень уважительное отношение — как к старшему товарищу, напарнику, человеку, помогающему идти к цели. И это стало для меня очень хорошим штрихом отношения Жени и Вовы к рабочему процессу», — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее Траньков рассказал, в каком состоянии подошли к ЧМ Тарасова и Морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить