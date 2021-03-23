Арутюнян оценил тренировочный прокат произвольной программы Чена

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал то, как его подопечный, американский фигурист Нейтан Чен, откатал в тренировке произвольную программу перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Я не очень люблю выносить какие-то суждения по первым тренировочным прокатам, потому что они редко бывают показательны. Кто-то катается на избыточном адреналине, делает всё возможное, чтобы показать себя, а заодно и припугнуть соперников, кто-то, наоборот, выходит на тренировку прямо с самолёта невыспавшийся и уставший. Гораздо точнее можно определиться с раскладом сил на второй-третий день», — сказал Арутюнян.

Также тренер рассказал, как его подопечные переживают жизнь в «пузыре».

«В отношении Нэйтана подобный вопрос меня вообще не беспокоит. Он ведь не один в Швецию прилетел, а со своей любимой электрогитарой. И всё свободное время её осваивает, подключив наушники. Хотя на самом деле это — одна из важных составляющих того, о чём вы сказали: спортсмену действительно нужно уметь правильно и с пользой для дела распорядиться свободным временем», — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Арутюнян сравнил «пузырь» на ЧМ с аналогом на чемпионате США.