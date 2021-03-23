«Пробует максимальную сложность»: Трусова замахнулась на пять четверных в произвольной, но этого почти никто не увидел

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Елена Вайцеховская
Александра Трусова исполнила лишь два четверных прыжка из пяти во время проката произвольной программы на тренировке перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию. При этом спортсменка уверенно справлялась с тройным акселем и может включить его в короткий прокат. Известный тренер Рафаэль Арутюнян уверен, что юная россиянка делает всё правильно, предпочитая рисковать. Как прошёл первый день тренировок на форуме в Стокгольме — в материале RT.
«Пробует максимальную сложность»: Трусова замахнулась на пять четверных в произвольной, но этого почти никто не увидел
  • Александра Трусова
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

О пандемии коронавирусной инфекции в Стокгольме ничто не напоминает. Разве что сильно уменьшилось количество людей на улицах. Но все без масок. Редчайшие исключения — курьеры, развозящие еду на велосипедах, и то не все, хорошо если каждый пятый. Стокгольмский аэропорт тоже удивляет пустыми пространствами: стайка таксистов на прилёте, как оголодавшие за зиму воробьи, бьётся за каждого выходящего из здания путешественника: «Сюда, пожалуйста, сюда, ко мне в машину! Фиксированная цена, недорого».

«Глобен-Арена», на которой уже начались официальные тренировки, на этом фоне напоминает театр военных действий. Два входа рядом. В одном по предъявлении «домашнего» ПЦР-теста выписывают направление на ещё одно исследование, бесконтактно взимают 350 местных крон (около 3080 рублей) и направляют в соседнюю дверь, провожая словами: «Пожалуйста, господа, не заходите внутрь, если у стоек больше двух человек».

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Тест берётся максимально оперативно, и уже через 15 минут на телефон приходит сообщение с результатами. Заключительным штрихом на аккредитацию клеят стикер, и ты — полноправный участник мероприятия без каких бы то ни было ограничений в плане передвижения. Хочешь — сиди на основной арене, хочешь — иди на тренировочный лёд. Их два, оба рядышком. Нет только прямого доступа к тем, кто в «пузыре», но до начала соревнований это и ни к чему.

Удивительно, но в первый тренировочный день, то есть в понедельник, первый аншлаг случился на тренировке японских одиночниц не на главном (там женский лёд был рано утром), а на «рабочем» катке. Второе массовое нашествие ожидалось там же, но поздним вечером, когда на льду должен был появиться двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (утреннюю тренировку японец пропустил). А вот когда часом позже Рики Кихиры и компании на льду появились три российские девушки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, — медиабалкончик поражал пустотой, хотя посмотреть было на что.

Щербакова достаточно успешно выполнила свой наиболее уверенный четверной флип, в том числе и в каскаде с тройным тулупом, хотя первая попытка закончилась падением. Четверной лутц в прокате произвольной программы под музыку фигуристке не удался, она снова упала, но надо признать, что Анна — едва ли не единственная спортсменка в мире, способная валить прыжки на тренировке, но блистательно исполнять их в соревновательном формате.

Трусова «размялась» каскадом из трёх прыжков (четверной лутц — тройной тулуп — тройной риттбергер), высоко и пролётно исполнила несколько лутцев по отдельности, но прокат произвольной в полном формате с пятью (!) четверными не удался и ей: после прекрасных флипа и сальхова Саша дважды упала с лутца, а затем и с тулупа, оставив открытым интересующий всех вопрос: сколько элементов ультра-си следует ожидать от неё на соревнованиях.

Кстати, в ходе первой тренировки фигуристка настолько уверенно демонстрировала тройной аксель, что, похоже, всё-таки намерена пойти в среду ва-банк уже в короткой программе. По мнению Рафаэля Арутюняна, тренера двукратного чемпиона мира Нейтана Чена, уважающего российскую фигуристку за отсутствие страха перед квадами и неизменное стремление брать сложностью, это будет оправданно.

«Всегда говорил: чем больше у спортсмена «в кармане», тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент. У Алёны Косторной был тройной аксель, но он рассыпался и не осталось вообще ничего. Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность», — заметил специалист.

На фоне Трусовой и Щербаковой третья российская участница почти растворилась, что, собственно, было объяснимо: Лиза никогда не отличалась стремлением пугать соперниц прыжками в тренировочном режиме. Тягаться с более юными в части технической оснащённости ей не слишком по силам, а значит, и незачем. Возможно, она права: соревнования покажут, кто есть кто.

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