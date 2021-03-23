«Пробует максимальную сложность»: Трусова замахнулась на пять четверных в произвольной, но этого почти никто не увидел

Александра Трусова исполнила лишь два четверных прыжка из пяти во время проката произвольной программы на тренировке перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию. При этом спортсменка уверенно справлялась с тройным акселем и может включить его в короткий прокат. Известный тренер Рафаэль Арутюнян уверен, что юная россиянка делает всё правильно, предпочитая рисковать. Как прошёл первый день тренировок на форуме в Стокгольме — в материале RT.

О пандемии коронавирусной инфекции в Стокгольме ничто не напоминает. Разве что сильно уменьшилось количество людей на улицах. Но все без масок. Редчайшие исключения — курьеры, развозящие еду на велосипедах, и то не все, хорошо если каждый пятый. Стокгольмский аэропорт тоже удивляет пустыми пространствами: стайка таксистов на прилёте, как оголодавшие за зиму воробьи, бьётся за каждого выходящего из здания путешественника: «Сюда, пожалуйста, сюда, ко мне в машину! Фиксированная цена, недорого».

«Глобен-Арена», на которой уже начались официальные тренировки, на этом фоне напоминает театр военных действий. Два входа рядом. В одном по предъявлении «домашнего» ПЦР-теста выписывают направление на ещё одно исследование, бесконтактно взимают 350 местных крон (около 3080 рублей) и направляют в соседнюю дверь, провожая словами: «Пожалуйста, господа, не заходите внутрь, если у стоек больше двух человек».

Тест берётся максимально оперативно, и уже через 15 минут на телефон приходит сообщение с результатами. Заключительным штрихом на аккредитацию клеят стикер, и ты — полноправный участник мероприятия без каких бы то ни было ограничений в плане передвижения. Хочешь — сиди на основной арене, хочешь — иди на тренировочный лёд. Их два, оба рядышком. Нет только прямого доступа к тем, кто в «пузыре», но до начала соревнований это и ни к чему.

Удивительно, но в первый тренировочный день, то есть в понедельник, первый аншлаг случился на тренировке японских одиночниц не на главном (там женский лёд был рано утром), а на «рабочем» катке. Второе массовое нашествие ожидалось там же, но поздним вечером, когда на льду должен был появиться двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (утреннюю тренировку японец пропустил). А вот когда часом позже Рики Кихиры и компании на льду появились три российские девушки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, — медиабалкончик поражал пустотой, хотя посмотреть было на что.

Щербакова достаточно успешно выполнила свой наиболее уверенный четверной флип, в том числе и в каскаде с тройным тулупом, хотя первая попытка закончилась падением. Четверной лутц в прокате произвольной программы под музыку фигуристке не удался, она снова упала, но надо признать, что Анна — едва ли не единственная спортсменка в мире, способная валить прыжки на тренировке, но блистательно исполнять их в соревновательном формате.

Трусова «размялась» каскадом из трёх прыжков (четверной лутц — тройной тулуп — тройной риттбергер), высоко и пролётно исполнила несколько лутцев по отдельности, но прокат произвольной в полном формате с пятью (!) четверными не удался и ей: после прекрасных флипа и сальхова Саша дважды упала с лутца, а затем и с тулупа, оставив открытым интересующий всех вопрос: сколько элементов ультра-си следует ожидать от неё на соревнованиях.

Кстати, в ходе первой тренировки фигуристка настолько уверенно демонстрировала тройной аксель, что, похоже, всё-таки намерена пойти в среду ва-банк уже в короткой программе. По мнению Рафаэля Арутюняна, тренера двукратного чемпиона мира Нейтана Чена, уважающего российскую фигуристку за отсутствие страха перед квадами и неизменное стремление брать сложностью, это будет оправданно.

«Всегда говорил: чем больше у спортсмена «в кармане», тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент. У Алёны Косторной был тройной аксель, но он рассыпался и не осталось вообще ничего. Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность», — заметил специалист.

На фоне Трусовой и Щербаковой третья российская участница почти растворилась, что, собственно, было объяснимо: Лиза никогда не отличалась стремлением пугать соперниц прыжками в тренировочном режиме. Тягаться с более юными в части технической оснащённости ей не слишком по силам, а значит, и незачем. Возможно, она права: соревнования покажут, кто есть кто.