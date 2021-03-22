Трусова исполнила два из пяти четверных во время проката произвольной программы на тренировке ЧМ

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Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировочного проката перед стартом чемпионата мира в Стокгольме выполнила два четверных прыжка из пяти.
Трусова исполнила два из пяти четверных во время проката произвольной программы на тренировке ЧМ
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

В начале проката Трусова выполнила каскад из трёх прыжков (четверной лутц — тройной тулуп — тройной риттбергер), затем исполнила несколько лутцев по отдельности, но полностью прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками ей не удался. После выполненных флипа и сальхова Александра дважды упала с лутца, а затем и с тулупа.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Трусова чисто прыгнула тройной аксель во время прогона короткой программы на ЧМ.

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