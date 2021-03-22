Трусова исполнила два из пяти четверных во время проката произвольной программы на тренировке ЧМ
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В начале проката Трусова выполнила каскад из трёх прыжков (четверной лутц — тройной тулуп — тройной риттбергер), затем исполнила несколько лутцев по отдельности, но полностью прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками ей не удался. После выполненных флипа и сальхова Александра дважды упала с лутца, а затем и с тулупа.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что Трусова чисто прыгнула тройной аксель во время прогона короткой программы на ЧМ.