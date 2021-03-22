Туктамышева заявила, что ни разу не думала о завершении карьеры

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, почему продолжает активную спортивную карьеру.
Туктамышева заявила, что ни разу не думала о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Нужно всегда бороться до конца, но лишь в том случае, когда у тебя есть желание, потенциал и силы на то, чтобы бороться. Если же ты знаешь, что у тебя нет сил, настроения, желания, то это насилие над собой и своим организмом. Ничего хорошего из этого не выйдет. Сколько раз за этот сезон я думала закончить? Ни разу. Он необычный, интересный. Были моменты, когда я теряла стимул, но чтобы закончить… Такого точно не было», — сказала Туктамышева Первому каналу.

24-летняя фигуристка вошла в состав сборной России, которая с 22 по 28 марта выступит на чемпионате мира в Стокгольме. 

Ранее Туктамышева рассказала, как тренер Алексей Мишин мотивирует её тренироваться.

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