Туктамышева заявила, что ни разу не думала о завершении карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, почему продолжает активную спортивную карьеру.

«Нужно всегда бороться до конца, но лишь в том случае, когда у тебя есть желание, потенциал и силы на то, чтобы бороться. Если же ты знаешь, что у тебя нет сил, настроения, желания, то это насилие над собой и своим организмом. Ничего хорошего из этого не выйдет. Сколько раз за этот сезон я думала закончить? Ни разу. Он необычный, интересный. Были моменты, когда я теряла стимул, но чтобы закончить… Такого точно не было», — сказала Туктамышева Первому каналу.

24-летняя фигуристка вошла в состав сборной России, которая с 22 по 28 марта выступит на чемпионате мира в Стокгольме.

Ранее Туктамышева рассказала, как тренер Алексей Мишин мотивирует её тренироваться.