Туктамышева рассказала, как Мишин мотивирует её тренироваться

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о тренировках в группе известного российского специалиста Алексея Мишина.
Туктамышева рассказала, как Мишин мотивирует её тренироваться
  • РИА Новости

«Главное у нас в тренировочном процессе — чтобы мы катались в удовольствие и с радостью, а не на каторгу приходили, выполняя обязательные элементы, которые нам говорит тренер. Если я буду счастлива и буду делать что-то в своё удовольствие, то не только я буду счастлива, но и люди вокруг меня это почувствуют, это как-то передастся. Алексей Николаевич также это знает. Он разные методики со мной использовал, поскольку пока я сама не дойду до какого-то состояния, то очень сложно внушить мне что-то. Я должна сама в своей голове разобраться. Когда у нас были непростые моменты, он всё пробовал: и немножко подтрунивал, и брал на понт меня — могу или не могу. Иногда же, наоборот, отпускал. Алексей Николаевич знает, когда надо отпустить меня, а когда требовать», — сказала Туктамышева Первому каналу

24-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Трусова чисто прыгнула тройной аксель во время прогона короткой программы на ЧМ.

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