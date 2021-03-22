Хореограф группы Тутберидзе рассказал о форме Косторной

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о работе с российской фигуристкой Алёной Косторной после её возвращения из академии Евгения Плющенко.
Хореограф группы Тутберидзе рассказал о форме Косторной
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Алёна Косторная до поездки в Новогорск ко мне пришла несколько раз, попала где-то на четыре занятия, мы её звали. Она начинает постепенно приходить в форму, работает по полной программе. Я не думаю, что у Алёны какие-то серьёзные вещи касательно травм. Она же на льду, тоже прыгает, восстанавливает свой уровень, выполняет все задачи», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

По мнению хореографа, если бы у Косторной были серьёзные травмы, вряд ли она вошла бы в полноценный тренировочный процесс.

«Алёна Косторная в обойме, ходит на все занятия. Как и все, с полной отдачей», — добавил он.

Косторная перешла из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года. В марте 2021 года фигуристка вернулась к своему прежнему тренеру. 

Ранее Косторная сообщила, что выступит в ледовом шоу Тутберидзе.

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