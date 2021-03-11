Косторная сообщила о том, что выступит в ледовом шоу Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила о том, что она примет участие в шоу тренера Этери Тутберидзе.

«Уже очень скоро, 6 апреля, я приму участие в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». В нынешнем сезоне у меня было не так много стартов, потому я очень жду возможности снова выйти на лёд и встретиться с вами! Завершить этот сезон и зарядиться энергией на следующий. Благодарю вас за поддержку!» — написала в своём Instagram Косторная.

6 марта стало известно о возвращении 17-летней фигуристки к Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Загитова заявила, что примет участие в шоу Тутберидзе.