Косторная сообщила о том, что выступит в ледовом шоу Тутберидзе

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила о том, что она примет участие в шоу тренера Этери Тутберидзе.
Косторная сообщила о том, что выступит в ледовом шоу Тутберидзе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Уже очень скоро, 6 апреля, я приму участие в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». В нынешнем сезоне у меня было не так много стартов, потому я очень жду возможности снова выйти на лёд и встретиться с вами! Завершить этот сезон и зарядиться энергией на следующий. Благодарю вас за поддержку!» — написала в своём Instagram Косторная.

6 марта стало известно о возвращении 17-летней фигуристки к Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Загитова заявила, что примет участие в шоу Тутберидзе.

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