Олимпийский чемпион прокомментировал участие китайских пар в ЧМ по фигурному катанию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал участие китайских пар в чемпионате мира в Стокгольме.

«Возможно, всё дело в том, что парное катание для Китая — это наиболее реальная олимпийская медаль на Олимпийских играх в Пекине. Знаю, что на это возлагаются очень большие надежды. Китайцев в этом году никто не видел, но все прекрасно знают, как там умеют готовить и тренироваться. Помню, в 2016-м перед чемпионатом мира в Бостоне они тоже очень долго нигде не появлялись, но, когда приехали, выяснилось, что все пары находятся в потрясающей форме. Правда, на соревнованиях у них тогда не всё получилось», — сказал Траньков RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее Траньков рассказал, в каком состоянии подошли к ЧМ Тарасова и Морозов.