Олимпийский чемпион прокомментировал участие китайских пар в ЧМ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал участие китайских пар в чемпионате мира в Стокгольме.
Олимпийский чемпион прокомментировал участие китайских пар в ЧМ по фигурному катанию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Возможно, всё дело в том, что парное катание для Китая — это наиболее реальная олимпийская медаль на Олимпийских играх в Пекине. Знаю, что на это возлагаются очень большие надежды. Китайцев в этом году никто не видел, но все прекрасно знают, как там умеют готовить и тренироваться. Помню, в 2016-м перед чемпионатом мира в Бостоне они тоже очень долго нигде не появлялись, но, когда приехали, выяснилось, что все пары находятся в потрясающей форме. Правда, на соревнованиях у них тогда не всё получилось», — сказал Траньков RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее Траньков рассказал, в каком состоянии подошли к ЧМ Тарасова и Морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить