Авербух: не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал на ЧМ

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Весь пьедестал у девушек? Не стоит так говорить, потому что соперники не дремлют. Ещё и не совсем понятно, кто в какой форме находится. Практически не было международных турниров, никто ни с кем не сталкивался. Не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал. Это будет здорово, но конкуренты тоже есть», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

В женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдёт 22—28 марта, Россию будут представлять Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Ранее Плющенко заявил, что будет сам сопровождать Трусову на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить