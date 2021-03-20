Авербух: не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Весь пьедестал у девушек? Не стоит так говорить, потому что соперники не дремлют. Ещё и не совсем понятно, кто в какой форме находится. Практически не было международных турниров, никто ни с кем не сталкивался. Не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал. Это будет здорово, но конкуренты тоже есть», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

В женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдёт 22—28 марта, Россию будут представлять Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Ранее Плющенко заявил, что будет сам сопровождать Трусову на ЧМ.