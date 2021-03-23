Трусова чисто исполнила пять четверных на прогоне части произвольной программы

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова на тренировке перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме чисто исполнила пять четверных на прогоне части произвольной программы.
Трусова чисто исполнила пять четверных на прогоне части произвольной программы
  • globallookpress.com

Трусова на тренировке произвольной программы безошибочно выполнила подряд три начальных четверных прыжка — флип, сальхов и лутц, а затем, после небольшой паузы, прыгнула мощный каскад из четверного лутца и тройного тулупа и продолжила программу четверным тулупом.

После проката программы под музыку российская фигуристка уверенно прыгнула тройной аксель.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Трусова чисто прыгнула тройной аксель во время прогона короткой программы на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить