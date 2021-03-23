Трусова чисто исполнила пять четверных на прогоне части произвольной программы
- globallookpress.com
Трусова на тренировке произвольной программы безошибочно выполнила подряд три начальных четверных прыжка — флип, сальхов и лутц, а затем, после небольшой паузы, прыгнула мощный каскад из четверного лутца и тройного тулупа и продолжила программу четверным тулупом.
После проката программы под музыку российская фигуристка уверенно прыгнула тройной аксель.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что Трусова чисто прыгнула тройной аксель во время прогона короткой программы на ЧМ.