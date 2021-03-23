Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.
Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Елизавета Туктамышева все эти годы чётко доказывала, что она может бороться со всем: с недугами, с проблемами возрастными, психологическими. За Елизаветой сейчас очень многие наблюдают. Туктамышева — явный противовес омоложению женского фигурного катания. Как бы ни обижались на меня девочки, но Елизавета Туктамышева сейчас — самый яркий представитель вида спорта, который называется «женское одиночное катание», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта.

Ранее Туктамышева заявила, что довольна организацией «пузыря» на ЧМ по фигурному катанию.

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