Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания
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«Елизавета Туктамышева все эти годы чётко доказывала, что она может бороться со всем: с недугами, с проблемами возрастными, психологическими. За Елизаветой сейчас очень многие наблюдают. Туктамышева — явный противовес омоложению женского фигурного катания. Как бы ни обижались на меня девочки, но Елизавета Туктамышева сейчас — самый яркий представитель вида спорта, который называется «женское одиночное катание», — приводит слова Родниной РИА Новости.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта.
Ранее Туктамышева заявила, что довольна организацией «пузыря» на ЧМ по фигурному катанию.