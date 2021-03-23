Белорусская фигуристка Сафонова исключена из числа участников чемпионата мира

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исключена из числа участниц чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, что 22 марта ISU сообщил, что один из участников ЧМ получил положительный результат теста на коронавирус и не будет допущен к соревнованиям, так как отправлен на карантин.

Виктория Сафонова — чемпионка Белоруссии по фигурному катанию 2020 года.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Сафонова не летела в Стокгольм одним чартерным рейсом со сборной России.