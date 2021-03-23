Белорусская фигуристка Сафонова исключена из числа участников чемпионата мира
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Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Напомним, что 22 марта ISU сообщил, что один из участников ЧМ получил положительный результат теста на коронавирус и не будет допущен к соревнованиям, так как отправлен на карантин.
Виктория Сафонова — чемпионка Белоруссии по фигурному катанию 2020 года.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что Сафонова не летела в Стокгольм одним чартерным рейсом со сборной России.