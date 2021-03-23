Щербакова заявила, что хочет показать свой максимум на ЧМ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своих целях на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Щербакова заявила, что хочет показать свой максимум на ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

По её словам, не стоит думать о преимуществах над другими спортсменами, а стоит просто делать свою работу и стараться показать в каждой программе то, что так долго отрабатывалось на тренировках. Как она считает, нужно сделать так, чтобы не возникло вопросов к самой себе.

«Хочу остаться довольной собой. Главное, чтобы у меня не было ощущения, что где-то я что-то недоделала или могла сделать лучше. На турнире хочу показать свой максимум», — приводит слова Щербаковой Fuji TV.

Мировое первенство стартует 24 марта. Начало соревнований в короткой программе у женщин запланировано на 12:00 мск.

Щербакова в этом сезоне стала двукратной чемпионкой России.

Ранее Щербакова призналась, что ещё не знает, какие прыжки будет исполнять в произвольной программе на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить