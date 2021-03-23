Щербакова заявила, что хочет показать свой максимум на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своих целях на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

По её словам, не стоит думать о преимуществах над другими спортсменами, а стоит просто делать свою работу и стараться показать в каждой программе то, что так долго отрабатывалось на тренировках. Как она считает, нужно сделать так, чтобы не возникло вопросов к самой себе.

«Хочу остаться довольной собой. Главное, чтобы у меня не было ощущения, что где-то я что-то недоделала или могла сделать лучше. На турнире хочу показать свой максимум», — приводит слова Щербаковой Fuji TV.

Мировое первенство стартует 24 марта. Начало соревнований в короткой программе у женщин запланировано на 12:00 мск.

Щербакова в этом сезоне стала двукратной чемпионкой России.

Ранее Щербакова призналась, что ещё не знает, какие прыжки будет исполнять в произвольной программе на ЧМ.