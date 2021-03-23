Щербакова ещё не знает, какие прыжки будет исполнять в произвольной программе на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос по поводу прыжкового контента в своей произвольной программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Пока это секрет даже для меня. Посмотрим по ходу. Ещё впереди короткая программа, дальше день перерыва. Всё будет зависеть от моей формы и состояния. В произвольной всё будет понятно», — приводит слова Щербаковой Fuji TV.

Мировое первенство стартует 24 марта. Начало соревнований в короткой программе у женщин запланировано на 12:00 мск.

Щербакова в этом сезоне стала двукратной чемпионкой России.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, что ей нравится в её произвольной программе.