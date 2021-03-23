Туктамышева: мне нравится, что моя произвольная программа необычная

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, какие чувства она вкладывает в свою произвольную программу, с которой выступит на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Туктамышева: мне нравится, что моя произвольная программа необычная
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мне нравится, что она необычная, что хореография получилась не совсем классической, и музыка тоже уникальная и создавалась практически специально для неё. Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям», — приводит слова Туктамышевой Fuji TV.

Мировое первенство стартует 24 марта. Начало соревнований в короткой программе у женщин запланировано на 12:00 мск.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года.

Ранее Туктамышева призналась, что ей не хочется думать о местах на ЧМ по фигурному катанию.

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