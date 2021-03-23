Туктамышева: мне нравится, что моя произвольная программа необычная
- РИА Новости
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«Мне нравится, что она необычная, что хореография получилась не совсем классической, и музыка тоже уникальная и создавалась практически специально для неё. Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям», — приводит слова Туктамышевой Fuji TV.
Мировое первенство стартует 24 марта. Начало соревнований в короткой программе у женщин запланировано на 12:00 мск.
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года.
Ранее Туктамышева призналась, что ей не хочется думать о местах на ЧМ по фигурному катанию.