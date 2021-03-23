Туктамышева призналась, что ей не хочется думать о местах на ЧМ по фигурному катанию

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о целях на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.
Туктамышева призналась, что ей не хочется думать о местах на ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Моя цель — выступить достойно, показать уверенное и чистое катание. О местах я не хочу думать, потому что этот чемпионат — долгожданный для меня, и я просто хочу наслаждаться тем, что я здесь. Хочу с удовольствием и сильными эмоциями откатать программы», — приводит слова Туктамышевой Fuji TV.

Мировое первенство стартует 24 марта. Начало соревнований в короткой программе у женщин запланировано на 12:00 мск.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года.

Ранее сообщалось, что в группе Этери Тутберидзе оригинально поддержали Анну Щербакову и Мориса Квителашвили перед стартом ЧМ.

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