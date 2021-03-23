В группе Тутберидзе оригинально поддержали Щербакову и Квителашвили перед стартом ЧМ

Спортсменки группы тренера Этери Тутберидзе поддержали российскую фигуристку Анну Щербакову и грузина Мориса Квителашвили перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная опубликовала в своём Instagram видео, на котором она вместе с другими ученицами Тутберидзе — Камилой Валиевой, Майей Хромых, Дарьей Усачёвой и Софьей Акатьевой — танцует под песню The Ketchup Song (Asereje) группы Las Ketchup.

«Болеем и поддерживаем наших ребят на чемпионате мира. А пока этот танец приобрёл официальное название — Morisdance», — подписала Косторная ролик.

Мировое первенство стартует 24 марта.

Ранее Сергей Воронов выразил мнение, что при работе по «системе Тутберидзе» наломал бы дров.