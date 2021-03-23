Воронов считает, что при работе по «системе Тутберидзе» наломал бы дров

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Бывший российский фигурист Сергей Воронов высказался о работе с уже сложившимися мастерами и о риске поломать прежнее, пытаясь дать новые навыки.
Воронов считает, что при работе по «системе Тутберидзе» наломал бы дров
  • РИА Новости

«Если таких вещей бояться, нет смысла вообще становиться тренером. Но вопрос, безусловно, интересный, я бы сказал, краеугольный. Я мог бы, наверное, прийти и сказать: мол, есть система Этери Тутберидзе, она даёт результат, в чём я убедился на собственном опыте, поэтому всё жёстко меняем. И, скорее всего, наломал бы дров. А можно пойти другим путём, когда ты вроде бы не предлагаешь заметных изменений, но неуклонно гнёшь свою линию. Мы предварительно всё обсудили с Максимом и начали работать именно так: потихоньку, отмеряя новую информацию очень дозированно, но ежедневно наращивая темп. Сейчас, как мне кажется, мы движемся на нормальных скоростях, в нужном направлении, успевая делать всё то, что запланировано», — сказал Воронков RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Ранее Воронов заявил, что Тарасова и Морозов не допускают панибратства в работе.

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