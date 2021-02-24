Совершенный Ханю, опасная Кихира и загадочная китайская пара: в какой форме иностранные фигуристы подходят к ЧМ

24 марта в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Из-за отмены большинства международных соревнований у российских болельщиков было мало шансов оценить будущих соперников россиян. RT рассказывает, в какой форме находятся главные иностранные звёзды за месяц до главного старта сезона и каким будет расклад сил в каждой дисциплине.

Мужчины

Через месяц должна, наконец, состояться дуэль Юдзуру Ханю и Нейтана Чена. На своих национальных чемпионатах два лучших фигуриста мира наглядно показали, что вряд ли подпустят кого-то ещё к борьбе за титул.

Ханю заранее объявил, что не выступит на этапах Гран-при. Но чемпионат Японии, служивший отборочным турниром, блестяще выиграл в пятый раз за карьеру. В новых программах от Джеффри Баттла и Шэ-Линн Бурн он чисто исполнил шесть четверных прыжков, среди которых были и два тулупа в каскаде во второй половине произвольного проката, а также три тройных акселя. Единственной ошибкой Ханю стало сорванное вращение в короткой программе, но то, как он зажигательно двигался под песню Робби Уильямса, компенсировало даже такую потерю. Японские судьи, обычно скупые на оценки, поставили ему 319,36 балла в сумме за два проката.

На это ещё более впечатляющими цифрами ответил Чен на американском первенстве. В Лас-Вегасе он заявил в свои программы целых семь четверных прыжков и почти все исполнил чисто, неудачно приземлившись лишь после четверного лутца. Его прокаты, тоже поставленные Бурн, уже доказали свою состоятельность на этапе Гран-при в США и с тех пор стали ещё лучше. Судьи оценили всё выступление Чена на 322,28 балла.

Также во время пандемии состоялось полноценное возвращение двух ближайших конкурентов Ханю и Чена на национальном уровне — Сёмы Уно и Винсента Чжоу. Оба спортсмена не очень удачно провели прошлый сезон, но сейчас готовы реабилитироваться и побороться за медали чемпионата мира.

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Уно со старыми постановками стал серебряным призёром в Японии. В короткой программе он упал на четверном тулупе и остался без каскада, а в произвольной сорвал второй прыжок в комбинации с тем же четверным тулуп. Но в сумме он всё равно получил достойные 284,81 балла. В то же время Чжоу поразил исполнением каскада четверной лутц — тройной тулуп в обоих прокатах, но не избежал ошибок на двух квадах и заметно проиграл Чену в хореографии. Однако он завоевал серебро чемпионата США с 291,38 балла.

Китайского фигуриста Цзинь Бояна тоже можно было бы рассматривать в качестве фаворита после его ноябрьского выступления на Cup of China, где он набрал 290,89 балла с двумя чистыми четверными лутцами. Но в январе он принял участие в китайском командном турнире, где уже не пробовал исполнять лутц и не до конца справился даже с упрощёнными программами, сделав степ-аут на четверном тулупе и сорвав один из простых каскадов. Это выступление получило суммарную оценку 257,21 балла. Если китайский фигурист вернётся к более сложному набору элементов, то сможет поспорить за медали чемпионата мира, но с одним только четверным тулупом этот вариант маловероятен.

Стоит также упомянуть, что высокие результаты в последнее время показывали и несколько фигуристов, которые не делают ставку на огромное количество четверных прыжков. Американец Джейсон Браун, японец Юма Кагияма и француз Кевин Аймоз набирали на своих национальных чемпионатах больше 275 баллов, опередив всех российских фигуристов, кроме Михаила Коляды.

Итог: в мужском катании конкуренция в мире сильно возросла за прошедший год, при этом исполнение нескольких четверных прыжков остаётся непременным условиям для победы на чемпионате мира.

Женщины

В женском одиночном катании новых спортсменок, способных составить конкуренцию россиянкам, не появилось. По-прежнему главной соперницей может считаться японка Рика Кихира.

Свою форму спортсменка продемонстрировала на национальном первенстве. В своей новой короткой программе Кихира смазала лишь тройной тулуп в каскаде, но зато справилась с тройным акселем. Её оценка за технику, которую можно считать вполне объективной, составила 44,14 балла — взрослые фигуристки из России на ЧР столько не набирали. В сумме же японка получила 79,34 балла.

В произвольной Кихира исполнила четверной сальхов, но не смогла его подкрепить качественным тройным акселем. Тем не менее её техническая оценка оказалась на очень высоком уровне. Уже сейчас можно говорить, что базовая стоимость её программы, поставленной Стефаном Ламбьелем, входит в первую тройку среди возможных участниц чемпионата мира. А это настоящая заявка на попадание на пьедестал почёта. В сумме Кихира набрала 234,24 балла, и эти цифры окончательно снимают вопрос о том, будет ли она претендовать на медаль или нет. Конечно, она уступит выполнившим все свои элементы Анне Щербаковой и Александре Трусовой, но больше ей конкуренцию никто пока не может составить.

А если Кихира допустит ошибку, то не факт, что на подхвате будет третья российская спортсменка, чьё имя определится после финала Кубка России. Вполне возможно, что это будет американка Брэди Теннелл. В межсезонье она сменила тренера, и даже пошли разговоры о том, что спортсменка начнёт разучивать тройной аксель и четверные прыжки. Эти элементы пока не вошли в арсенал спортсменки, но и без них на чемпионате США Теннелл набрала такие баллы, на которые стоит обратить внимание. Сумму 232,61 балла ей обеспечили отличные прыжки (к единственной потере привёл слегка недокрученный тулуп), высокие уровни хореографических элементов и щедрые компоненты.

Отдельно стоит вспомнить о южнокореянке Ю Ён, которая в прошлом сезоне вошла в «клуб трикселисток» и была готова прогрессировать дальше. Но сейчас спортсменка ушла в тень. На японском этапе Гран-при она выступила крайне неудачно, успешно выполнив всего один прыжок в короткой программе. В произвольной Ю Ён всё-таки приземлилась с тройного акселя, но на других прыжках ошибки продолжились. С 24 по 26 февраля состоится чемпионат Южной Кореи, и на нём спортсменка должна будет показать, готова ли она к конкуренции мирового уровня или нет.

Итог: по сравнению с прошлым сезоном, у иностранных фигуристок увеличились шансы выиграть медаль на чемпионате мира и не допустить чисто российский пьедестал почёта.

Пары

Для любителей фигурного катания уже давно не секрет, что представляют из себя в этом сезоне российские пары. Но состояние действующих чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цуна остаётся загадкой. Они не выступали ни на китайском этапе Гран-при, ни на других соревнованиях. Однако одно известно точно — пара намерена приехать в Стокгольм и попытаться выиграть третий чемпионский титул.

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Выступить на домашнем Гран-при китайцы не смогли из-за операции партнёра на бедре, которая прошла ещё в апреле. Несмотря на то, что действующие рекордсмены мира давно не имели соревновательной практики, недооценивать их не стоит. Так совпало, что свои золотые медали на первенствах планеты Суй и Хань выигрывали как раз после восстановления от тяжёлых травм. Впрочем, тогда проблемы со здоровьем испытывала партнёрша.

К фаворитам прошлого сезона можно также отнести китайцев Пэн Чэн и Цзинь Яня. Помимо того, что в ноябре они выступили на Cup of China и набрали очень солидные 223,90 балла, в первых числах 2021 года они также выступили на командном турнире, где капитанами сильнейших фигуристов страны выступали как раз Суй Вэньцзин и Хань Цун. Пэн Чэн и Цзинь Янь тогда набрали 79,37 и 144,65 балла, получив в сумме 224,02 балла. С такими оценками они бы замкнули тройку чемпионата России в Челябинске, где конкуренция за медали была высочайшая. При этом в произвольной программе Пэн Чэн упала с тройного сальхова и исполняла простейшие выбросы.

Кроме китайцев в этом сезоне на себя обратила внимание новая американская пара Алекса Шимека / Брэндон Фрейзер. Они выиграли чемпионат США с весьма внушительной оценкой 228,10 балла — это всего на 0,13 балла хуже результата Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на российском первенстве. Шимека и Фрейзер позволили себе лишь один рассинхрон при заходе на тройной тулуп и сниженный уровень тодеса, но в остальном соответствовали тому уровню, с которым можно бороться за медали чемпионата мира.

Итог: российским парам стоит ждать серьёзной конкуренции на чемпионате мира и быть готовыми к любым сюрпризам со стороны соперников.

Танцы на льду

Сильнейший танцевальный дуэт Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон решил пойти другим путём. Французы сначала отказались от участия в национальном чемпионате, решив сосредоточиться на подготовке к мировому первенству, а затем снялись и с главного международного старта сезона. Они заявили, что не могут должным образом подготовиться к соревнованиям из-за пандемии коронавируса.

Пападакис и Сизерон вместо этого сфокусируются на подготовке к следующему крупному турниру — зимней Олимпиаде в Пекине. У пары уже есть новые ритм-танец и произвольный танец.

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Теперь другие танцевальные дуэты смогут занять вакантное место чемпионов мира. Претендентами, помимо российских фигуристов, будут две ведущие пары из США, не растерявшие за прошедший год своих кондиций. В первую очередь, речь идёт о Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Они выиграли январский чемпионат страны, набрав 224,56 балла. Пара представила две новые программы, а произвольный танец им помогал ставить действующий олимпийский чемпион Скотт Мойр.

При этом после ритм-танца Хаббелл и Донохью уступали Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. Их подготовка к новому сезону не прошла гладко — летом Чок получила сотрясение мозга. Это лишило пару целого месяца тренировок. В результате они решили продолжить выступать со старыми программами, и это едва не принесло им победу на чемпионате США. В ритм-танце Чок и Бейтс превысили 90-бальный рубеж и на 0,07 балла превзошли официальный мировой рекорд Пападакис и Сизерона, но в произвольном танце Бейтс слегка споткнулся на твиззлах, и итоговая сумма пары составила 222,93 балла. Оба американских дуэта набрали больше, чем Александра Степанова и Иван Букин на последнем чемпионате России.

Из прошлогодних звёзд танцев на льду остались на своих позициях и канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. В их стране провести национальный чемпионат не удалось, и об уровне пары можно только судить по виртуальному турниру Skate Canada Challenge, для которого пара заранее записала оба проката, а судьи оценивали их в режиме реального времени. Гиллес и Пуарье выступили со старыми постановками, которые арбитры оценили на итоговые 223,33 балла, лишь понизив уровни за дорожку шагов в ритм-танце. Хотя такие соревнования не могут быть до конца объективными, всё-таки какое-то представление о состоянии ведущего канадского дуэта они дали.

Итог: расстановка сил в танцах на льду почти не поменялась, только Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата мира.