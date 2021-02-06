Тройной аксель Валиевой, рекорды танцоров и пар: как команда Загитовой захватила лидерство на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала по фигурному катанию состоялись короткие прокаты. Хотя практически весь день команда Евгении Медведевой вела по сумме баллов, после выступления одиночниц вперёд вырвался коллектив Алины Загитовой. Главным событием субботы стало выступление Камилы Валиевой, которая благодаря безупречному тройному акселю почти на пять очков превысила официальный мировой рекорд. Также действующие высшие достижения побили пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов и танцоры Александра Степанова — Иван Букин.

Танцы на льду

Перед началом соревновательной части Кубка Первого канала команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой обнародовали свои названия. Фигуристы, которых выбрала олимпийская чемпионка, получили прозвище «Красная машина», а их соперники стали известны как «Время первых». Выбор команды Загитовой оценили многие российские хоккеисты — Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов даже записали видеообращения с пожеланием удачи фигуристам.

Открывать короткие прокаты выпало танцорам на льду. Практически все они справились со своей главной задачей — избежать серьёзных ошибок и не потерять баллы, которые ложатся в командную копилку. Первыми на лёд вышли Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. За своё выступление под «Бурлеск» они получили 79,04 балла. Аннабель Морозов и Андрей Багин, подготовившие новые костюмы специально к этому старту, достойно ответили танцорам команды Медведевой и набрали 80,54 балла.

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Далее в лидеры ненадолго вышли Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — даже с первым уровнем финнстепа они получили от судей 81,42 балла. Но их тут же затмили Александра Степанова и Иван Букин. Чемпионы России получили за свой ритм-танец под музыку из «Мулен Руж» целых 90,75 балла — на официальных соревнованиях это был бы новый мировой рекорд. Оба дуэта представляли команду Медведевой, которая с такими результатами уже не могла упустить лидерство после соревнований танцоров.

Тем более что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали первыми, кто всё-таки совершил грубую ошибку в своём ритм-танце. Партнёр остановился на твиззлах, и за это пара получила только 79,13 балла. Сократить отставание команды Загитовой постарались Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они здорово откатались под музыку из «Величайшего шоумена» и получили 85,76 балла. Первый раунд Кубка Первого канала остался за «Временем первых» — команда Медведевой вырвалась вперёд почти на шесть очков.

Мужчины

Далее в борьбу вступили одиночники, у которых разброс баллов мог быть гораздо выше, чем у танцоров, — одно падение или один чистый четверной прыжок могли заметно повлиять на турнирное положение. Это наглядно продемонстрировал Макар Игнатов. Фигурист Загитовой показал прекрасный четверной риттбергер и каскад с четверным тулупом. Если бы не приземление на две ноги с тройного акселя, судьи однозначно поставили бы ему больше 100 баллов. В итоге вице-чемпион страны принёс команде 99,81 очка.

Андрею Мозалёву поддержать напарника не удалось — он сорвал и флип, и тулуп, оставшись без каскада. За это он набрал только 79,13 балла. Но и у команды Медведевой было одно слабое звено. Александр Самарин пока так и не набрал идеальную форму, которая приносила ему медали на международных стартах. Он тоже остался без четверных прыжков и каскада, и судьи даже оценили его хуже, чем Мозалёва, — на 78,07 балла.

Любители фигурного катания с нетерпением ждали возвращения Дмитрия Алиева — из-за болезни он пропустил чемпионат России и вообще мало выступал в этом сезоне. Начало его «Маскарада» было очень многообещающим — он показал и каскад с тройным лутцем, и четверной тулуп, и тройной аксель. Но на последней дорожке шагов Алиев неожиданно завалился назад и упал. Жюри не оставалось ничего иного, кроме как поставить 93,72 за весьма достойный прокат чемпиона Европы.

Завершали мужской раунд два фигуриста Медведевой, и оба не подвели свою команду. Марк Кондратюк не только поборолся за четверной тулуп, но и показал, возможно, самую интересную хореографию в этот день, получив в итоге 96,89 балла. А лучший короткий прокат у мужчин показал действующий чемпион страны Михаил Коляда. Чтобы набрать фантастические 105,42 балла, ему даже не пришлось исполнять два четверных прыжка — достаточно было справиться с проблемным тройным акселем. Команда Медведевой к середине первого дня оторвалась от «Красной машины» уже на 13,5 очка.

Александра Степанова и Иван Букин выступают на Кубке Первого канала

РИА Новости

© Александр Вильф

Пары

В парном катании у команды Загитовой был шанс перехватить инициативу. Первыми на лёд вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, и без помарок они не обошлись — фигуристы из «Времени первых» не смогли показать хороший выброс флип и ограничились 77,80 балла.

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В то же время Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали безупречное «Болеро». Пара, которая объективно может считаться лучшей в мире на данный момент, заслужила свои 83,61 балла, которые превысили официальный рекорд Бойковой и Козловского, установленный на ЧЕ-2020. Выступление Тарасовой и Морозова действительно соответствовало всем критериям мирового рекорда, кроме одного — всё-таки устанавливать их можно только на международных стартах.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов не позволили «Красной машине» завершить рывок. Они тоже выступили практически идеально, допустив лишь небольшую ошибку на параллельном вращении. За короткий прокат, который ученикам Тамары Москвиной редко удаётся полностью, они получили чуть больше 80 баллов. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин закрывали парный турнир и на такие же баллы не рассчитывали — их подвёл и выброс, и более низкий уровень сложности элементов (75,73 очка). В итоге команда Загитовой сократила отставание, но всего лишь на один балл.

Женщины

Состязания девушек на Кубке Первого канала сразу начались с премьеры — Елизавета Туктамышева из команды Медведевой представила новую короткую программу под песню Билли Айлиш. Но прокат у чемпионки мира 2015 года не задался, она не смогла исполнить фирменный тройной аксель. И хотя затем Туктамышева показала более сложный набор прыжков, чем был на чемпионате России, спастись ей это не помогло — она получила лишь 70,38 балла.

У Анны Щербаковой появился реальный шанс вывести свою команду вперёд, и она им воспользовалась. Блестящее выступление чемпионки России с безупречными прыжками и сложным вращением между ними стоило 82,89 балла — «Красная машина» одним этим прокатом ликвидировала всё отставание.

Команда Медведевой принялась исправлять положение, но до конца не преуспела в этом. Майя Хромых, заменившая Алёну Косторную, неожиданно упала при заходе на двойной аксель. Хотя сам прыжок у неё получился, общее впечатление от проката было слегка испорчено. Как результат — 75,05 балла. Следом выступила Александра Трусова. Она не стала рисковать и пробовать исполнить тройной аксель, а без этого элемента она смогла рассчитывать только на 77,86 очка — для того, чтобы вернуть команде лидерство, этого было мало.

Одна Камила Валиева свела все усилия «Времени первых» на нет. Первым прыжком она чисто и с поднятыми вверх руками исполнила тройной аксель. 14-летняя фигуристка подкрепила его и отличным флипом, и каскадом лутц — тулуп, и сложнейшими вращениями. Судьи наградили Валиеву 90,25 балла — это был ещё один несостоявшийся мировой рекорд, который превысил официальное достижение Алёны Косторной почти на пять очков.

Первый день Кубка Первого канала завершался выступлением Дарьи Усачёвой. Ещё одна юниорка из команды Загитовой выступила без единой помарки и даже получила максимальные уровни за все непрыжковые элементы. В итоге она набрала больше 80 баллов — без сложнейших прыжков на такие оценки сложно рассчитывать, но Усачёва их заслужила. Фигуристки из команды Загитовой показали в короткой программе три лучших результата и вывели свой коллектив вперёд на 18,5 очка.

В воскресенье «Красная машина» попытается сохранить свой гандикап, но у команды Медведевой будет не один шанс, чтобы круто изменить турнирную ситуацию.