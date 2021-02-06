Морозов: Траньков дал нам настрой на прокат

Российский фигурист Владимир Морозов оценил победу в короткой программе на командном турнире Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

«Выходили абсолютно с хорошим настроем, уверенные в себе. Сделали рабочий прокат, довольны выступлением. Максим Траньков, даже находясь в другой команде, дал нам настрой, дал установку», — сказал Морозов в эфире Первого канала.

Траньков является тренером пары, однако на Кубке Первого канала находится в команде Евгении Медведевой, в то время как фигуристы представляют команду Алины Загитовой.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов победили в короткой программе на Кубке Первого канала.