Тарасова и Морозов победили в короткой программе на Кубке Первого канала

Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат после проката короткой программы среди спортивных пар.

По итогам проката Тарасова и Морозов получили 83,61 балла. Они представляют команду Алины Загитовой.

Второе и третье места заняли члены команды Евгении Медведевой — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (80,24) и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,80).

Счёт после третьего вида программы — 689,63:677,43 в пользу команды Медведевой.

Ранее Коляда выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала.