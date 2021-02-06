Тарасова и Морозов победили в короткой программе на Кубке Первого канала
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По итогам проката Тарасова и Морозов получили 83,61 балла. Они представляют команду Алины Загитовой.
Второе и третье места заняли члены команды Евгении Медведевой — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (80,24) и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,80).
Счёт после третьего вида программы — 689,63:677,43 в пользу команды Медведевой.
Ранее Коляда выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала.