Коляда выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала
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Михаил Коляда, выступающий в составе команды Евгении Медведевой, получил 105,42 балла за свой прокат. Вторым стал Макар Игнатов из команды Алины Загитовой (99,81). Третье место у Марка Кондратюка из команды Медведевой (96,89).
После двух видов программы из восьми команда Медведевой «Время первых» опережает команду Загитовой «Красная машина» — 531,59 балла против 518,09 балла.
Ранее Степанова и Букин из команды Медведевой выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала.