Коляда выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл короткую программу у мужчин на командном турнире Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

Михаил Коляда, выступающий в составе команды Евгении Медведевой, получил 105,42 балла за свой прокат. Вторым стал Макар Игнатов из команды Алины Загитовой (99,81). Третье место у Марка Кондратюка из команды Медведевой (96,89).

После двух видов программы из восьми команда Медведевой «Время первых» опережает команду Загитовой «Красная машина» — 531,59 балла против 518,09 балла.

Ранее Степанова и Букин из команды Медведевой выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала.