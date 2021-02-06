Степанова и Букин из команды Медведевой выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала

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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на командном турнире Кубка Первого канала в Москве, в котором соревнуются команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Степанова и Букин из команды Медведевой выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Степанова и Букин, представляющие команду Евгении Медведевой, набрали 90,75 балла за свой танец. Вторыми стали Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (85,76). Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (81,42) показали третий результат.

Общий счёт после первого вида программы — 251,21:245,43 в пользу команды Медведевой.

Ранее сообщалось, что Туктамышева представит новую короткую программу на командном турнире в Москве.

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