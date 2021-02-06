Степанова и Букин из команды Медведевой выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала
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- РИА Новости
Степанова и Букин, представляющие команду Евгении Медведевой, набрали 90,75 балла за свой танец. Вторыми стали Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (85,76). Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (81,42) показали третий результат.
Общий счёт после первого вида программы — 251,21:245,43 в пользу команды Медведевой.
Ранее сообщалось, что Туктамышева представит новую короткую программу на командном турнире в Москве.