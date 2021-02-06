Туктамышева представит новую короткую программу на командном турнире в Москве
- РИА Новости
На утренней тренировке перед началом турнира Тукртамышева уже исполнила новую программу под композицию Lovely американских исполнителей Билли Айлиш и Халида.
Как сообщает РИА Новости, тренер спортсменки Алексей Мишин заявил, что объяснит смену программы после турнира.
В нынешнем сезоне Туктамышевы выступала в короткой программе под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.
Командный турнир стартовал 5 февраля прыжковым фестивалем. В нём девушки одержали победу над мужчинами.
Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».
Ранее сообщалось, что выступления женщин на Кубке Первого канала начнутся с проката Туктамышевой.