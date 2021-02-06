Туктамышева представит новую короткую программу на командном турнире в Москве

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева представит новую короткую программу на командном Кубке Первого канала.

На утренней тренировке перед началом турнира Тукртамышева уже исполнила новую программу под композицию Lovely американских исполнителей Билли Айлиш и Халида.

Как сообщает РИА Новости, тренер спортсменки Алексей Мишин заявил, что объяснит смену программы после турнира.

В нынешнем сезоне Туктамышевы выступала в короткой программе под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.

Командный турнир стартовал 5 февраля прыжковым фестивалем. В нём девушки одержали победу над мужчинами.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что выступления женщин на Кубке Первого канала начнутся с проката Туктамышевой.