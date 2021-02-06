Выступления женщин на Кубке Первого канала начнутся с проката Туктамышевой
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Туктамышева, выступающая за команду Евгении Медведевой, выйдет на лёд в 20:00 мск.
Следом за ней выступят Анна Щербакова из команды Алины Загитовой, Майя Хромых (Медведева), Александра Трусова (Медведева), Камила Валиева (Загитова) и Дарья Усачёва (Загитова).
Командный турнир стартовал 5 февраля прыжковым фестивалем. В нём девушки одержали победу над мужчинами.
Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».
Ранее сообщалось, что выступления женщин на Кубке Первого канала начнутся с проката Туктамышевой.