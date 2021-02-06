Выступления женщин на Кубке Первого канала начнутся с проката Туктамышевой

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева первой выступит среди женщин в одиночном катании на командном Кубке Первого канала.

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