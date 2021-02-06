Щербакова прокомментировала победу в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях пост о победе женской команды в прыжковом турнире на командном Кубке Первого канала.
Щербакова прокомментировала победу в прыжковом турнире на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Очень необычный день сегодня получился. Прыжковый фестиваль — это действительно что-то новое и интересное. Спасибо всем, у нас была крутая команда! Но это было далеко не всё, соревнования продолжаются», — написала Щербакова в своём Instagram.

В составе женской команды, помимо Щербаковой, выступили Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.

Девушки победили со счётом 246,30:194,78.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее Алексей Ягудин выразил мнение, что у прыжкового турнира огромное будущее.

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