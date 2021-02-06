Щербакова прокомментировала победу в прыжковом турнире на Кубке Первого канала
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«Очень необычный день сегодня получился. Прыжковый фестиваль — это действительно что-то новое и интересное. Спасибо всем, у нас была крутая команда! Но это было далеко не всё, соревнования продолжаются», — написала Щербакова в своём Instagram.
В составе женской команды, помимо Щербаковой, выступили Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.
Девушки победили со счётом 246,30:194,78.
Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».
Ранее Алексей Ягудин выразил мнение, что у прыжкового турнира огромное будущее.