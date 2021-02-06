Ягудин считает, что у прыжкового турнира огромное будущее

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об итогах прыжкового турнира на командном Кубке Первого канала.
Ягудин считает, что у прыжкового турнира огромное будущее
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Турнир проводился впервые, очень сложно что-то делать с нуля, да и чтоб звенело, как натянутая струна. Но будущее у этого турнира огромное! Мы поняли, где были какие недочёты. Если доработать чуть-чуть правила по прыжкам, попытки, кто против кого, поменять чуток формат, — это будет нереально крутое шоу!» — цитирует Ягудина «Чемпионат».

В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Девушки победили со счётом 246,30:194,78.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее тренер Александр Жулин высказался о прыжковом турнире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить