Ягудин считает, что у прыжкового турнира огромное будущее
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«Турнир проводился впервые, очень сложно что-то делать с нуля, да и чтоб звенело, как натянутая струна. Но будущее у этого турнира огромное! Мы поняли, где были какие недочёты. Если доработать чуть-чуть правила по прыжкам, попытки, кто против кого, поменять чуток формат, — это будет нереально крутое шоу!» — цитирует Ягудина «Чемпионат».
В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.
Девушки победили со счётом 246,30:194,78.
Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».
Ранее тренер Александр Жулин высказался о прыжковом турнире.