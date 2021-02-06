Ягудин считает, что у прыжкового турнира огромное будущее

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об итогах прыжкового турнира на командном Кубке Первого канала.

«Турнир проводился впервые, очень сложно что-то делать с нуля, да и чтоб звенело, как натянутая струна. Но будущее у этого турнира огромное! Мы поняли, где были какие недочёты. Если доработать чуть-чуть правила по прыжкам, попытки, кто против кого, поменять чуток формат, — это будет нереально крутое шоу!» — цитирует Ягудина «Чемпионат».

В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Девушки победили со счётом 246,30:194,78.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее тренер Александр Жулин высказался о прыжковом турнире.