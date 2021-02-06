Жулин о прыжковом турнире: с Щербаковой и Трусовой бороться бесполезно

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе команды девушек на прошедшем прыжковом турнире на Кубке Первого канала.

«Я не удивлён тому, что выиграли девочки. Потому что они постабильнее и набор элементов у них посложнее. Девочки у нас очень сильные. Щербакова с Трусовой так сандалят флип и лутц, что бороться с ними бесполезно», — цитирует Жулина «Чемпионат».

В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Девушки победили со счётом 246,30:194,78.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее Татьяна Тарасова призналась, что победа девушек в прыжковом турнире была для неё ожидаемой.