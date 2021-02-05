Тарасова призналась, что победа девушек в прыжковом турнире была для неё ожидаемой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о прошедшем прыжковом турнире на командном Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Мне в целом очень нравятся прыжковые турниры, они всегда зрелищны и дарят много эмоций. У нас сегодня тоже было действительно интересно: с одной стороны, трогательно, с другой — развлекательно и весело», — цитирует Тарасову Sport24.

По словам тренера, ей понравилось, что каждый спортсмен постарался сделать вклад в результат своей команды, также она оценила атмосферу фестиваля. Тарасова подчеркнула, что впечатления о турнире остались только хорошие, и обратила внимание на то, как спортсмены болели друг за друга.

«Что касается победившей команды, то я ожидала, что девушки выиграют, так что меня этот факт не удивил. Все ребята большие молодцы», — добавила она.

В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Девушки победили со счётом 246,30:194,78.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее Траньков назвал космосом выступление девушек в прыжковом турнире на Кубке Первого канала.