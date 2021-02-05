Траньков назвал космосом выступление девушек в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о прошедшем прыжковом турнире на командном Кубке Первого канала по фигурному катанию.

По его словам, ему было интересно судить турнир, который, как он считает, был вполне зрелищным.

«Мне понравились девочки. Я не видел вживую такие возможности нечеловеческие. Особенно когда они прыгали каскады в третьем раунде. До этого наблюдал такое только в Instagram, знал, что они это делают, но никогда не видел этого вживую. Для меня это какой-то запредельный уровень. Не понимаю, как команда Этери Георгиевны Тутберидзе это делает, но это космос, другая планета», — цитирует Транькова Sport24.

Он также признался, что не ожидал от мужской команды такого выступления, так как после первого победного раунда ему казалось, что команда девушек может начать волноваться, но всё произошло наоборот.

«Хорошо, что некоторые ребята продолжили бороться и не опустили руки, делая максимальный контент. Пытались делать на максимум свою программу. Плох тот, кто не старается, поэтому спасибо парням за борьбу», — добавил Траньков.

В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Девушки победили со счётом 246,30:194,78.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее стал известен размер призовых за победу в прыжковом турнире Кубка Первого канала.