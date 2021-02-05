«Всю бригаду нужно дисквалифицировать»: как судейская ошибка спровоцировала скандал на юниорском ЧР по фигурному катанию

На юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске судьи допустили грубую ошибку. Во время произвольной программы у юношей они не зачли Егору Рухину четверной сальхов, зафиксировав только три оборота. Однако позднее арбитры скорректировали своё решение и добавили спортсмену почти семь баллов, что позволило ему завоевать бронзу. Несмотря на это, тренер призёра Елена Буянова заявила, что подобные помарки на соревнованиях такого уровня недопустимы, а Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей.

«Подобное недопустимо на таких крупных стартах»

Проходящий в Красноярске юниорский чемпионат России по фигурному катанию получается богатым на события. У девушек два первых места заняли подопечные Этери Тутберидзе — Софья Акатьева и Аделия Петросян. Уверенную победу одержала Акатьева, набравшая за короткую и произвольную программы в сумме 220 баллов и опередившая подругу по команде более чем на восемь очков. Третье место заняла Софья Муравьёва, которая буквально влюбила в себя зал.

Несмотря на уверенную победу, Акатьева, уходя со льда, с трудом сдерживала слёзы. Она осталась крайне недовольна количеством допущенных ошибок и даже бросила хореографу группы Даниилу Глейхенгаузу: «Ну что ж такое?!»

У юношей же не оставил шансов соперникам 17-летний фигурист из Санкт-Петербурга Евгений Семененко, более чем на десять очков опередивший серебряного призёра Александра Голубева. Но после соревнований все обсуждали не выступление чемпиона, а одно странное решение судей.

Во время произвольной программы бригада арбитров по непонятным причинам не засчитала четверной сальхов бывшему подопечному Тутберидзе Егору Рухину, зафиксировав лишь три оборота. В результате сражавшийся за медаль спортсмен остановился на четвёртом месте.

К счастью, серьёзного скандала удалось избежать. Спустя некоторое время судьи скорректировали своё решение и добавили к результату Рухина ещё 6,94 балла, что позволило ему с 235,71 балла опередить Илью Яблокова и завоевать бронзу. Несмотря на это, тренер призёра Елена Буянова заявила, что подобные ошибки на соревнованиях такого уровня недопустимы.

«То, что единственный спортсмен здесь сделал три четверных в произвольной программе и один из них оказался не рассмотрен технической бригадой и оценён поначалу как тройной прыжок, на мой взгляд, недопустимо на таких крупных стартах. Егор сделал прекрасный четверной сальхов. Хочется, чтобы техспециалисты не заставляли нервничать спортсменов и их тренеров, поскольку сегодня они нас ошарашили», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Для самого Рухина завоевание бронзовой медали юниорского ЧР стало отличным результатом. В последние годы фигурист испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, а прошлый сезон практически полностью пропустил из-за травмы. Не очень удачно у него шли дела и в Красноярске. Так, за несколько дней до старта турнира он сломал ботинки.

«Короткой программой я доволен, хотя в ней нужно улучшать вращения и катание, а в произвольной доволен почти всем, за исключением одной ошибки. За четыре дня до соревнований у меня сломались ботинки. Если бы не это, то, возможно, показал бы более высокий результат. Но в целом я доволен, что попал на пьедестал», — сказал Рухин на пресс-конференции.

«В какой-то момент усомнился в своей адекватности»

Скандал с участием судей в Красноярске вызвал живое обсуждение в мире отечественного фигурного катания. Жёстче всех выступила известный тренер Татьяна Тарасова, которая призвала серьёзно наказать арбитров.

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, у нас есть грамотная техническая бригада — значит, её нет. Они судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с её руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», — цитирует специалиста ТАСС.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который комментировал чемпионат в прямом эфире, признался, что не сразу поверил в реальность происходящего, но призвал не сгущать краски вокруг судейской ошибки.

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«Нет никакого скандала. Если бы в протоколе всё так и осталось, что был отмечен тройной вместо четверного, тогда, наверное, можно было бы о чём-то говорить. В какой-то момент усомнился в своей адекватности. Даже в эфире сказал в шутку соведущему, что уже позвонил окулисту и он нас ждёт. Затем, когда Рухину всё же записали четверной и дали бронзу, пошутил, что отменяю запись. Мы все живые люди и иногда совершаем ошибки. Ничего страшного не произошло. Всякое бывает, ошиблись впервые за долгое время. Не нужно никого наказывать», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Другой известный тренер Александр Жулин призвал внимательно разобраться в ситуации. По его словам, необходимо установить, имелся ли в ошибке злой умысел или же её можно объяснить человеческим фактором.

«Вопросы изначально к судейской панели, если было — не доглядели. Такое бывает редко. Пересмотрели — был повод. У меня было такое с Бобровой и Соловьёвым, мы проиграли короткий танец, а потом нам сказали, что в подсчётах что-то не так. Пересмотрели и отдали нам первое место. Это произошло сразу после соревнований, не на следующий день», — заявил специалист.

Большая часть экспертов, в отличие от Тарасовой, призвала не применять строгих санкций к судьям, тем более что они оперативно исправили свою ошибку.

«Любые ошибки допустимы, если они исправлены. Судейство фигурного катания стало технологичнее, поэтому логично, что такое может происходить — история знает подобные примеры. Главное, что исправились. Как итог — всё хорошо», — подчеркнул хореограф Илья Авербух.

В схожем ключе высказалась чемпионка мира Мария Бутырская. По её мнению, подобная ошибка хотя и является грубой, но допустить её может каждый.

«Это всё-таки не компьютер, это человеческий фактор. Бывает иногда так. В принципе, есть специалист, есть контролёр, есть ассистент контролёра… Но вот случайно вбили неправильно, бывает такое. Пересмотрели же результат, всё хорошо. Ничего страшного. Не думаю, что людей нужно за это дисквалифицировать», — отметила Бутырская.

«Бывали ли у меня в карьере похожие ситуации? У нас проще было, у нас всё-таки были другие оценки. Такого не было, чтобы где-то ошиблись или что-то не додали. Да и никаких разбирательств никогда тоже не было», — добавила она.

В свою очередь, заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко призвала не устраивать истерику вокруг произошедшего с Рухиным.

«Все живые люди, особенно когда такой серьёзный накал в соревнованиях. От ошибок никто не застрахован. Будет разбор этого происшествия, существуют же какие-то правила в этих случаях. Не нужно здесь добавлять какой-то истерики. Ошибка замечена, озвучена и исправлена. Не надо нагнетать негатив, от наших соревнований должен быть только позитив», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».