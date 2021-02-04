В ФФККР не видят препятствий для участия Косторной в финале КР по фигурному катанию

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что не видит препятствий для участия Алёны Косторной в финале Кубка России.
В ФФККР не видят препятствий для участия Косторной в финале КР по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Алёна выступала на Гран-при, она будет допущена к участию в финале кубка. Проблемы с допуском у неё нет», — приводит слова Когана ТАСС.

17-летняя Косторная пропустила чемпионат России, прошедший в декабре 2020 года, а также заключительный этап Кубка России, при этом выиграв второй этап и став второй на четвёртом этапе. Она также заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что Косторная готовится выступить в финале КР по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить