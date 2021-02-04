В ФФККР не видят препятствий для участия Косторной в финале КР по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что не видит препятствий для участия Алёны Косторной в финале Кубка России.

«Алёна выступала на Гран-при, она будет допущена к участию в финале кубка. Проблемы с допуском у неё нет», — приводит слова Когана ТАСС.

17-летняя Косторная пропустила чемпионат России, прошедший в декабре 2020 года, а также заключительный этап Кубка России, при этом выиграв второй этап и став второй на четвёртом этапе. Она также заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что Косторная готовится выступить в финале КР по фигурному катанию.