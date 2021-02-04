Плющенко рассказал, что Косторная готовится выступить в финале КР по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что снявшаяся с командного турнира в Москве Алёна Косторная готовится к выступлению в финале Кубка России.

«У нас впереди финал Кубка России, и мы с Алёной готовимся к нему. Нам нужно отобраться на чемпионат мира. У нас была проблема с коронавирусом. И она, к сожалению, по медицинским показаниям не смогла восстановиться к турниру Первого канала. Алёна занимается каждый день по две тренировки. Просто она в силу здоровья сейчас не может позволить выступать на все 100%, что естественно. Я надеюсь, что мы успеем подготовиться к финалу. Для нас это будет одним из важнейших стартов перед чемпионатом мира», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

4 февраля стало известно, что Косторная не выступит на Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Финал Кубка России также пройдёт в Москве, однако сроки проведения турнира ещё не определены.

Ранее сообщалось, что Хромых заменит Косторную на командном Кубке Первого канала.