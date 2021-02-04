Тренер заявил, что Трусова не решила проблему со своей травмой
- © РИА Новости / Александр Вильф
«К сожалению, нет, проблема не ушла. Но, зная её характер, уверен, что в командном турнире будет стараться выступать на максимум. Она может прыгать четверные тулуп, сальхов, флип и лутц. Риттбергер она очень хочет сделать, но мы с ней очень давно его не прыгали», — приводит слова Сергеева РИА Новости.
О травме Трусовой стало известно после чемпионата России, на котором, по словам Плющенко, она выступала с травмой задней поверхности бедра.
Ранее сообщалось, что Алёна Косторная не выступит на Кубке Первого канала.