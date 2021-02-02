«Битва полов», три раунда и сложнейшие каскады: чем интересен прыжковый турнир на командном Кубке Первого канала

Прыжковый турнир в рамках командного Кубка Первого канала будет разделён на три раунда и пройдёт в формате «битвы полов». Об этом сообщил «Р-Спорт». По информации издания, в заключительной части каждому фигуристу придётся исполнить каскад из пяти прыжков. Известный хореограф Илья Авербух предположил, что соревнования помогут раскрыть потенциал спортсменов.

«Бросаю вызов парням, покажу им, кто на самом деле сильный пол»

Стали известны подробности проведения прыжкового турнира, который состоится в рамках командного Кубка Первого канала. По информации «Р-Спорт», соревнования будут организованы в формате «битва полов» и разделены на три раунда.

Вначале каждый участник команды исполнит по одному прыжку, при этом элементы не должны повторяться. На втором этапе каждый спортсмен покажет свой самый сложный прыжок. В заключительном раунде каждый участник представит каскад из пяти прыжков. Последняя часть программы вызывает особый интерес, ведь на официальных соревнованиях фигуристы могут продемонстрировать максимум три элемента в каскаде. При этом оцениваться выступление будет по системе баллов, которая действует на официальных турнирах.

Состав обеих команд уже известен. В группу девушек попали Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. В команде мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв. Фигуристы в рамках специального мини-анонса уже поделились своими ожиданиями от турнира.

«Раньше я не могла даже представить, что у меня появится такая возможность, а сейчас могу бросить вызов мальчикам и посмотреть, кто из нас справится лучше», — призналась Щербакова.

«Я бросаю вызов парням. Я покажу им, кто тут на самом деле сильный пол», — сказала Трусова.

«Нас, девчонок, почему-то считают слабыми, я готова доказать, что это не так. Парни, я бросаю вам вызов!» — заявила Валиева.

Командный Кубок Первого канала состоится 5—7 февраля в столичном «Мегаспорте». К радости поклонников фигурного катания, болельщики будут допущены на трибуны. В пятницу пройдут собственно прыжковый турнир и жеребьёвка, в субботу — короткая программа, а в воскресенье — произвольная.

Капитанами команд назначены Евгения Медведева и Алина Загитова. Они должны будут придумать своим коллективам названия, а также красочные совместные номера. При этом победившие получат весомый денежный приз.

«Естественно, будем разговаривать друг с другом, общаться, веселиться. У меня в команде будет такая атмосфера: «Всё хорошо, сейчас всё сделаем, выйдем, откатаем, я вас настрою». Думаю, что никто не будет нервничать. Не только спортсмены, но и вообще абсолютно все будут рады присутствию зрителей. Это живая атмосфера, живые эмоции», — рассказала Загитова в прямом эфире Первого канала.

«Турнир покажет большие возможности фигуристов»

Проведение прыжкового турнира в формате, который абсолютно неприемлем на официальных соревнованиях, вызвал у экспертов большой интерес, особенно третий его раунд, где каждому участнику предстоит выполнить каскад из пяти прыжков.

«Они согласились на участие, значит, готовы. Вы знаете, я не гадалка, чтобы предсказывать, кто может начать с четверного, но я бы начала. А так все, кто участвует, способны показать зрелище», — приводит слова Татьяны Тарасовой Sport24.

В свою очередь, известный хореограф Илья Авербух напомнил, что формат прыжкового турнира зародился около 15 лет назад во Франции, но там не прижился. Тем не менее эксперт выступил за проведение такого рода соревнований.

«Данный турнир покажет большие возможности фигуристов, которые способны исполнить такие элементы. Более того, многие не могут показать в программе большое количество тройных и четверных, а когда стоит вопрос сольных прыжков — могут. Исторически так было всегда, так что это шанс для тех, кто не справляется с программой, но может выполнять сопредельные прыжки, собравшись именно на них», — объяснил Авербух.

Поддержал его и тренер Александр Жулин. По его мнению, сделать каскад из пяти прыжков — тяжелейшая задача даже для самых сильных фигуристов страны.

«Надеюсь, они узнали правила раньше, чем мы, и эту историю уже тренировали. Тут очень интересно, что каскад из пяти прыжков может быть и 4—3—3—3—3, и 3—3—2—2—2. Здесь имеется определённый риск. Ещё момент: если человек пойдёт на каскад и он у него не получится, сможет ли он повторить его? Или такой возможности нет? Самому любопытно посмотреть, ведь правил до конца я не знаю», — признался специалист.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова попыталась спрогнозировать, в каком порядке фигуристы попробуют исполнить прыжки в немыслимом для официальных соревнований каскаде.

«Если, например, будет каскад тройной сальхов — двойной риттбергер — три тулупа, то это возможно, но сложно. Для этого нужна скорость выезда, чтобы сохранять энергию прыжков. Конечно, будет непросто. На ЧМ представлен каскад из трёх прыжков. Женя Медведева исполняла каскад из четырёх, один из которых не оценивался. Здесь мы имеем дело с выдающимися спортсменами, которые попытаются сделать это на публике. Уверена, кто-то продемонстрирует четверные в самом начале. Думаю, все спортсмены, которые заявлены на турнир, способны на это. Они и на тренировках прыгают такие сложные каскады и хотят ставить рекорды. Все, кто участвует, владеют четверными, и я не хочу на ком-то отдельно акцентировать внимание», — заявила бывшая фигуристка.

Также Бестемьянова предположила, что Коляде и Валиевой по силам каскад даже из пяти тройных прыжков. Не увидела в этом проблемы и серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова, отметив, что фигуристы наверняка заранее ознакомились с правилами и имеют возможность подготовиться к прыжковому турниру.

«Полагаю, кто-то явно выделится. Для Валиевой не должно стать проблемой выполнение нескольких прыжков подряд. Коляда, Валиева, Алиев очень хорошо обучены каскадам из пяти тройных тулупов. Не думаю, что кто-то из них с этим не справится», — заявила Леонова.