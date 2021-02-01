Поездка в метро Медведевой, угрозы в адрес Сотниковой и беременность Волосожар: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова поделилась ожиданиями от командного турнира, а Алёна Косторная сменила произвольную программу. Евгения Медведева спустилась в метро, а Елизавета Туктамышева вспомнила самый дорогой подарок в жизни. Аделина Сотникова рассказала об угрозах со стороны корейских болельщиков, а Татьяна Волосожар сообщила о беременности. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Ожидания Загитовой и новая программа Косторной

До Кубка Первого канала, на котором выступят ведущие фигуристы России, остаются считанные дни. Постепенно появляются новые подробности одной из самых захватывающих частей соревнований — прыжкового турнира. Известно, что в качестве судьи выступит заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Кроме того, стоит ожидать появления на льду Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Капитаны сборных порадуют зрителей своими показательными номерами.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 поделилась своими ожиданиями от нового турнира. Она призналась, что с радостью приняла приглашение на участие в нём, так как подобные инициативы способствуют популяризации фигурного катания.

«Естественно, будем разговаривать друг с другом, общаться, веселиться. У меня в команде будет такая атмосфера: «Всё хорошо, сейчас всё сделаем, выйдем, откатаем, я вас настрою». Думаю, что никто не будет нервничать. Спортсмены и вообще абсолютно все будут рады присутствию зрителей. Это живая атмосфера, живые эмоции», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

С нетерпением ждут начала и сами участники. По мнению Евгения Плющенко, на Кубке Первого канала осуществится мечта его подопечной Александры Трусовой. Из-за сложной техники её катание нередко называют мужским, а в рамках прыжкового турнира она впервые сможет посоревноваться наравне с одиночниками.

«Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила, это было её идеей, её мечтой, которая сейчас реализуется. Мы готовимся, тренируемся, но наша самая главная цель в этом сезоне — достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным: нам нужно показаться, вновь прокататься, прочувствовать соревновательную атмосферу, адреналин», — цитирует Плющенко ТАСС.

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Помимо Трусовой, в прыжковой битве примут участие Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. В этом списке не оказалось Алёны Косторной. Отвечая на вопрос болельщицы, она призналась, что на данный момент ей «нечего там показать».

В настоящий момент чемпионка Европы 2020 года работает над новой произвольной композицией. Она подтвердила, что поменяла программу перед возобновлением сезона, а постановкой занималась знаменитый канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

«Сергею Александровичу Розанову и хореографу Ше-Линн Бурн интересно искать новые идеи — это безусловный шаг вперёд! Пока всё идёт по плану и в штатном режиме. Все довольны, Алёна улыбается — это также важно, потому что у неё был сложный период восстановления после болезни, но характер и желание есть. Будем работать и совершенствоваться дальше», — отметил тренер Косторной Плющенко.

Изменения произошли и в карьере Станиславы Константиновой, недавно покинувшей академию «Ангелы Плющенко». Её новой наставницей стала тренер СШОР «Москвич» Виктория Буцаева. По словам специалиста, они только начинают срабатываться и дальнейшее сотрудничество будет зависеть от наличия прогресса.

«У меня есть система работы, которая может как подойти фигуристке, так и наоборот. Пока я вижу, что у неё горят глаза, ей интересно, ведь у нас мужской коллектив, а это другая темпоритмика», — заявила Буцаева РИА Новости.

Подарок Туктамышевой и новый опыт Медведевой

Возвращение Медведевой к Этери Тутберидзе перед стартом нынешнего сезона для многих стало большим сюрпризом. В качестве основной причины такого решения называлось отсутствие у фигуристки возможности вернуться в Канаду из-за закрытых границ. Сейчас же её бывший наставник Брайан Орсер сообщил, что дело было не только в этом.

«Её виза отличалась от визы матери. Гарантий не было, но у неё было больше шансов вернуться. В то время Евгения была в Японии. Но она не хотела ехать сюда без мамы, которая является важной частью её повседневной жизни. Поэтому решила вернуться в Россию», — приводит слова Орсера IFS Magazine.

Сама Медведева решила вспомнить давно забытое ощущение и впервые за три года спустилась в метро. Об этом она рассказала в серии фотографий в Instagram.

Тем временем Елизавета Туктамышева призналась, что одно из самых любимых её занятий — это поход по магазинам косметики и парфюмерии, так как ей нравится самой выбирать себе духи. А наиболее дорогой подарок она получила после триумфа на чемпионате мира 2015 года.

«За победу на чемпионате мира меценат, на то время, подарил мне часы Rolex. Это был самый крутой подарок в моей жизни. Я их ношу, но не каждый день, а только на выход. Тот год был самым классным в жизни — сбывались все мои мечты. Одной из них как раз были эти часы. Я загадала их на Новый год и получила», — рассказала Туктамышева в интервью «Комсомольской правде».

Между тем олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, опередившая в Сочи кореянку Ким Юну, рассказала, как фанаты её соперницы до сих пор не могут смириться с поражением своего кумира.

«Даже сейчас, семь лет спустя, некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то ещё что-нибудь «приятное». Но я уже не обращаю внимания. В какой-то момент задумалась: зачем трачу нервы на хамов, троллей, а может, и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов не существует», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Беременность Волосожар и необычная тренировка Плющенко

В своих тренировках Плющенко нередко совмещает фигурное катание с другими видами спорта. Если недавно он с подопечными брал в руки хоккейные клюшки, то сейчас провёл спарринг с трёхкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.

«Не знаю, кто там и как, а мы с Саней работаем», — написал Плющенко.

В свою очередь, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин сообщил радостную новость. Его младшая дочь Мишель прошла отбор у старшего тренера юниорской сборной России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной.

Не менее важное событие произошло в семье Максима Транькова и Татьяны Волосожар. В скором времени пара ожидает рождения второго ребёнка.

«Не знаю, что сказать. Думаю, всё понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила», — призналась Волосожар.

Двукратные олимпийские чемпионы уже воспитывают дочь Анжелику. На этот раз у них должен родиться мальчик, появление которого намечено на конец весны — начало лета.