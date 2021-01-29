Слуцкая считает, что у российских фигуристок не будет конкуренции на ЧМ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала новость о том, что чемпионат мира по данному виду спорта состоится в запланированные сроки.

«Решение абсолютно правильное. В прошлом году чемпионат мира не проводился. А в этом году международных соревнований вообще нет. Чтобы не добивать наш спорт, приняли правильное решение о его проведении. Вопрос только в том, что сейчас все страны находятся в совершенно разных условиях. У некоторых жёсткий локдаун, а где-то люди могут тренироваться, но не в полной мере. Самые лучшие условия сейчас в России. Мы этому очень рады. На сегодняшний день у российских фигуристок нет соперников. Борьба за медали будет внутри нашей страны», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта. Соревнования планируется проводить в Швеции. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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