Бестемьянова предположила, зачем Косторной поставили новую произвольную программу

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением о причинах постановки новой произвольной программы для Алёны Косторной.
Бестемьянова предположила, зачем Косторной поставили новую произвольную программу
  • Reuters

По её мнению, решение о смене программы спортсменки необходимо уважать, так как её замена всегда чем-то обусловлена.

«Это чем-то обусловлено: либо не понимают, не вкладываются, не их тема. Игорь Бобрин в своё время, сделав фантастическую программу, вернулся к старой. Так бывает. Естественно, шьётся другой костюм. В этом нет ничего плохого. И не надо сюда приплетать, что так принято только в одном месте», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

При этом она обратила внимание, что смена программы всегда является ударом по финансам, так как Федерация фигурного катания на коньках России уже не спонсирует постановку второй программы.

«Значит, они нашли средства, чтобы это сделать. Такое должно приветствоваться. Для зрителей и телевидения это плюс. Нам интересно смотреть разные программы», — добавила Бестемьянова.

Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом из группы Этери Тутберидзе. 17-летняя спортсменка является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Плющенко рассказал о том, как вице-президент ISU посетил тренировку Косторной.

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