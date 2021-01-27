Волосожар сообщила о второй беременности

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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, которая выступала в паре со своим супругом Максимом Траньковым, рассказала о своей беременности.
Волосожар сообщила о второй беременности
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Не знаю, что сказать. Думаю, всё понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила», — написала Волосожар в Instagram.

По её словам, их семье очень хотелось, чтобы беременность оставалась в тайне как можно дольше, но она всё равно рада поделиться главной для себя новостью 2021 года.

«Заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером», — добавила Волосожар.

В 2017 году у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.

Ранее адвокат сообщил, что сыну фигуриста Евгения Плющенко проведут повторную экспертизу на синдром Аспергера.

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