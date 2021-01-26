Адвокат сообщил, что сыну Плющенко проведут повторную экспертизу на синдром Аспергера

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Адвокат Александр Добровинский заявил, что Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, проведут повторную психологическую экспертизу на синдром Аспергера.
Адвокат сообщил, что сыну Плющенко проведут повторную экспертизу на синдром Аспергера
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«23 января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи. На 29 января малышу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А на следующей неделе уже пройдут очные ставки, которые, думаю, помогут вывести на чистую воду заказчика той лживой статьи», — цитирует Добровинского РИА Новости.

До этого уже была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела о клевете, которое было возбуждено против издания StarHit, в материале которого было указано, что ребёнок страдает от данного синдрома.

Тогда в ходе экспертизы у Александра Плющенко не выявили нарушений.

Добровинский, в свою очередь, подчеркнул, что сторона обвинения намерена сделать всё, чтобы был принят закон, согласно которому будет запрещено публиковать информацию о несовершеннолетних без разрешения их родителей.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что положительно относится к Тутберидзе.

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