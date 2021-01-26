Плющенко заявил, что положительно относится к Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что готов вместе поработать со специалистом Этери Тутберидзе.
Плющенко заявил, что положительно относится к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Я положительно отношусь к Этери Георгиевне — да, мы конкуренты, это естественно, поскольку у нас есть классные спортсмены. Соревноваться надо на льду, но, когда ты снял коньки, можно дружить — это мой принцип, это моя позиция», — цитирует Плющенко ТАСС.

По его словам, если он окажется в одной команде с Тутберидзе на Кубке Первого канала по результатам жребия, то они будут вместе работать над достижением лучшего результата.

«Я ни с кем не воюю, я уже не раз об этом говорил, остальное — результат раскачки в прессе», — добавил Плющенко.

Командные соревнования начнутся 5 февраля с прыжкового турнира между юношами и девушками, после чего состоится жеребьёвка турнира команд в короткой и произвольной программах, который пройдёт 6 и 7 февраля.

Ранее американский фигурист рассказал, почему перестал считать Плющенко своим кумиром.

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