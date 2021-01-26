Плющенко заявил, что положительно относится к Тутберидзе
- РИА Новости
«Я положительно отношусь к Этери Георгиевне — да, мы конкуренты, это естественно, поскольку у нас есть классные спортсмены. Соревноваться надо на льду, но, когда ты снял коньки, можно дружить — это мой принцип, это моя позиция», — цитирует Плющенко ТАСС.
По его словам, если он окажется в одной команде с Тутберидзе на Кубке Первого канала по результатам жребия, то они будут вместе работать над достижением лучшего результата.
«Я ни с кем не воюю, я уже не раз об этом говорил, остальное — результат раскачки в прессе», — добавил Плющенко.
Командные соревнования начнутся 5 февраля с прыжкового турнира между юношами и девушками, после чего состоится жеребьёвка турнира команд в короткой и произвольной программах, который пройдёт 6 и 7 февраля.
Ранее американский фигурист рассказал, почему перестал считать Плющенко своим кумиром.