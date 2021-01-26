Американский фигурист рассказал, почему перестал считать Плющенко своим кумиром

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Американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот рассказал, после какого случая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко перестал быть его кумиром.
Американский фигурист рассказал, почему перестал считать Плющенко своим кумиром
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Моим кумиром в фигурном катании был в какой-то период Плющенко, а потом я случайно, спонтанным образом его встретил. Я был тогда в Новогорске, увидел, как он паркуется. Я сразу побежал в надежде с ним сфотографироваться. Я тогда впервые увидел его вживую. Перехватываю его, чтобы встретить в коридоре, и прошу: «Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» И в тот момент он посмотрел на меня — и просто прошёл мимо», — приводит слова Паниота Sport24.

Он отметил, что с тех пор его кумиром является семикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.

Ранее Станислава Константинова назвала причину ухода из академии Плющенко.

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