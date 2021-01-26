Константинова назвала причину ухода из академии Плющенко

Бронзовая призёрка Универсиады 2019 года по фигурному катанию Станислава Константинова рассказала о причинах ухода из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Ни в коем случае не нужно искать какой-то подтекст в моих словах. Недостатка внимания со стороны тренеров в «Ангелах Плющенко» не ощущала. Наличие сильных конкурентов в группе только мотивирует и заряжает энергией. Особенно таких, как Трусова и Косторная. У нас не было общих тренировок, но не обратить внимание на то, как работает на льду Александра, невозможно», — приводит слова Константиновой РИА Новости.

Она отметила, что причиной её ухода стало изменение условий для тренировок.

«Основной площадкой «Ангелов Плющенко» сейчас стали подмосковные Горки. Там построили новый каток, но группа Волкова туда не перешла. Стало меньше льда», — подытожила фигуристка.

20-летняя Константинова является бронзовой призёркой Универсиады 2019 года. Она занималась в академии Плющенко с февраля 2020 года.

Ранее Алёна Косторная рассказала о положительном моменте от перехода к Плющенко.