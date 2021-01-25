Косторная рассказала о положительном моменте от перехода к Плющенко

Чемпионка Европы и вице-чемпионка России по фигурному катанию Алёна Косторная объяснила, почему решила покинуть группу Этери Тутберидзе.

«У меня возникли проблемы с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что предложенный мною вариант не слишком хорош. Я разозлилась, когда несколько дней спустя другой фигуристке дали программу под эту песню. Я решила уйти до старта сезона, поскольку не была довольна обстановкой в «Самбо-70», — рассказала Косторная в интервью японскому телевидению, отрывок из которого приводит Instagram-аккаунт talented_skaters.

Также фигуристка объяснила, почему перестала прыгать тройной аксель.

«Я воздержалась от работы над тройным акселем во время коронавируса, потому возвращаюсь на исходный уровень. Это было моё самое тяжёлое время, потому что я не вернулась к тренировкам сразу и сменила тренеров. Я не собираюсь оправдываться и сейчас усиленно тренируюсь. Возможно, технику было бы проще восстановить, останься я у Тутберидзе? Может, следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — сказала Косторная.

Перед началом сезона 16-летняя фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко пожаловался на недостаточное финансирование своей академии.