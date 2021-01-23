Плющенко пожаловался на недостаточное финансирование своей академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о финансовом положении его академии.

«В год от федерации на костюм каждого спортсмена выделяется по шестьдесят тысяч рублей. Пошить платья на все программы на эти деньги невозможно. Нужно двести-двести пятьдесят тысяч. А если костюм неудачный? Мы в 2020-м пошили что Косторной, что Трусовой по три-четыре платья. Финансирование нужно, мы частный клуб, потому должны оплачивать поездки всех тренеров, всех спортсменов на соревнования. Федерация денег нам не даёт, хотя мы и представляем её на соревнованиях. Не всем и не всегда, но практически всем я плачу премии. За призовые места. Или же кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей», — цитирует Плющенко Tatler.

Также двукратный олимпийский чемпион рассказал, в каком случае академия может стать на самоокупаемость.

«Это может стать бизнесом, только если сдавать каток в аренду полностью. Если же содержать группы, которые у нас есть, платить зарплаты всему коллективу, то дай бог выйти в ноль. Когда я снимал каток, ежегодно у меня было минус двенадцать миллионов рублей. Это при наличии ста двадцати детей. Двадцать четыре миллиона за два года я просто выкинул. Но мы понимали, что нужно это сделать, хотя можно было разогнать большинство и оставить одну группу. Но мне нужно было посмотреть, смогу ли я», — добавил Плющенко.

Ранее Плющенко назвал важным проведение командного турнира в Москве за год до зимних Игр.